Laiane Cardoso Noleto, de 19, e o padrasto Ivano Vaz Cunha, de 49 anos (Reprodução/Instagram Laiane Cardoso/TV Anhanguera)\nIvano Vaz Cunha, de 49 anos, que morreu carbonizado ao lado da enteada Laiane Cardoso Noleto, de 19 anos, tinha histórico de crimes graves e havia sido condenado pela Justiça do Tocantins. Os dois foram encontrados mortos após um incêndio em uma casa, em Araguaína.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: Incêndio que matou padrasto e enteada em Araguaína é investigado pela Polícia Civil\nO incêndio foi registrado no dia 3 de junho no setor Lago Azul I. O caso é investigado pela Polícia Civil.\nNo local, a perícia encontrou um galão com vestígios de gasolina, o que levanta a suspeita de que o fogo tenha sido provocado. Os corpos estavam dentro de um quarto da residência e apresentavam sinais de carbonização.