Mergulhadores do Corpo de Bombeiros localizaram, na última quarta-feira (20), o corpo de um jovem em uma represa de Almas, no sudeste do estado. A vítima havia desaparecido após um acidente envolvendo o trator que operava em uma fazenda da região.\nO jovem desapareceu no reservatório depois que a máquina agrícola que ele dirigia entrou na água acidentalmente. Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, o condutor submergiu junto com o veículo e não retornou à superfície.\nRelatos de pessoas que presenciaram o acidente indicam que o trator capotou e parou de cabeça para baixo dentro da represa. Durante as buscas, as equipes de resgate encontraram o maquinário quase todo coberto pela água, a uma distância de dois metros da margem.\nSuspeito de homicídios na região de Porto Nacional se apresenta à Polícia Civil e acaba preso