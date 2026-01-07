Corpo de Rozália Gonçalves Pereira, de 36 anos, foi encontrado em Araguaína (Divulgação/Instagram de Araguaína 24h)\nRozália Gonçalves Pereira, de 36 anos, marcou um encontro com uma pessoa das redes sociais antes de desaparecer. Familiares relataram a informação à Polícia Militar (PM). O corpo da vítima apareceu em um terreno baldio em Araguaína cinco dias depois.\nApós confirmarem a morte, as policiais isolaram a área para perícia. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo. A Polícia Civil investiga o caso para identificar o autor e a motivação do crime.\nCorpo de mulher desaparecida há 5 dias é encontrado em terreno baldio após morador notar presença de urubus, diz PM\nJovem morta a facadas pelo marido deixa dois filhos, diz PM\nHomem é assassinado com golpe de arma branca após discussão em bar, diz PC