O menino João Pedro, de 9 anos, morreu após ser picado da cabeça aos pés por abelhas, enquanto brincava em uma mata em Catalão, na região sudoeste de Goiás. A criança estava internada em um hospital de Uberlândia. A morte de João Pedro foi confirmada pela mãe, Rebeca Amorim, na segunda-feira (24).\n“Guardaremos para sempre a imagem do seu sorriso, João Pedro. Sua ausência é profundamente sentida e seu amor perdura em nossos corações”, diz a mensagem compartilhada pela mãe.\nMenina de 9 anos pede para gravar vídeo e inspira pessoas a não aceitarem preconceito\nIdoso de 75 anos morre em acidente entre motos\nApós o acidente, João Pedro ficou "irreconhecível" devido à quantidade de picadas que sofreu. De acordo com a família, o menino teve insuficiência renal aguda e sofreu falência múltipla de órgãos.