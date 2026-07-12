O menino de 10 anos resgatado após ser encontrado trancado dentro de um apartamento, em Goiânia, estava em um quarto com forte odor, cercado por lixo, comida estragada e garrafas cheias de urina, segundo o conselheiro tutelar José Roberto Silva. Em entrevista ao g1, ele disse que a criança estava trancada no quarto e que a chave estava na porta, pelo lado de fora, quando o Corpo de Bombeiros entrou no local.\n"Quando abriu a porta, havia um mau cheiro insuportável, lixo para todo lado, comida velha, comida apodrecida, uma bagunça total, parecendo um filme de terror. No quarto tinha garrafas com urina, uma garrafa grande cheia de urina, uma urina já de muitos dias aparentemente, estava escura", disse.\nA criança foi encontrada na quinta-feira (9), em um apartamento no Setor Faiçalville. A mãe da criança, que estava trabalhando no momento do resgate, foi encaminhada à delegacia. Segundo a Polícia Civil, ela deve responder por abandono de incapaz.