-RESGATE MENINO (1.3431448)\nO menino de 10 anos encontrado sozinho, trancado dentro de um apartamento em Goiânia, continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) e não há previsão de alta. A criança foi resgatada na quinta-feira (9), após uma denúncia anônima informar que ela estava sozinha no imóvel, sem água e sem comida. O menino, que tem diabetes, foi encontrado em um quarto trancado e precisou ser socorrido.\nA reportagem de O POPULAR não conseguiu localizar a defesa da mãe da criança até a última atualização desta reportagem.\nSegundo o conselheiro tutelar da região oeste, José Roberto, o menino permanece internado para receber os cuidados médicos necessários. Apesar da gravidade da situação em que foi encontrado, ele não apresentava sinais de agressão física.