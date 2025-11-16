João Pedro, de 9 anos, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após ser picado por abelhas dos pés a cabeça, segundo a mãe, Rebeca Amorim. Ele foi levado à Santa Casa Misericórdia de Catalão, na região sudeste de Goiás.\nSegundo o batalhão, o caso aconteceu na tarde de quinta-feira (13). O menino foi encontrado sentado e consciente, mas com várias picadas pelo corpo.\nExplosão deixa um morto e interdita 21 imóveis em São Paulo\nPolicial civil aposentado é suspeito de matar idoso a facadas em distribuidora de Palmas\nAgressão motivada por mensagens leva servidora à exoneração\nOs bombeiros monitoraram os sinais vitais da criança e estava dentro da normalidade. Em seguida, a corporação levou o menino para tratamento no Pronto Socorro (PS) da Santa Casa de Catalão.\nAo g1, Rebeca contou que João foi transferido e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Uberlândia Medical Center (UMC), em Uberlândia.