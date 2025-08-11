Eduardo Pereira Barros e a mãe Mikaelle Bezerra Barros (Reprodução/TV Anhanguera)\nEduardo Pereira Barros de 5 anos recebeu alta e se recupera em casa após ter 10% do corpo queimado por causa da explosão de uma churrasqueira em Palmas. O fogo atingiu o rosto da criança, pescoço, peito e o braço. O menino ficou internado por 14 dias e passou por cinco cirurgias de raspagem. Para a mãe, Mikaelle Bezerra Barros, o filho nasceu de novo.\n"Aliviada, mas também preocupada. Graças a Deus ele está em casa, porque ele nasceu de novo. E Deus deu uma nova chance para ele, e eu sou muito grata a Deus e todo mundo que orou por ele", contou em entrevista à TV Anhanguera.\nVeja o vídeo no Bom Dia Tocantins: Família pede ajuda para tratar criança que sofreu queimaduras em explosão de churrasqueira\nO acidente aconteceu no dia 24 de julho no setor Santa Bárbara, em Palmas. Além do menino, Bruno Demetrio Chaves também foi atingido pelo fogo. Ele estava manuseando a churrasqueira e teve 70% do corpo queimado.