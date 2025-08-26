-Vídeo mostra menino de 9 anos dando 'grau' com cachorrinha na garupa (1.3304495)\nJoão Lucas Araújo, de 9 anos, chamou atenção nas redes sociais após "dar grau" com a sua cachorrinha Mel, em Combinado, região sudeste do Tocantins. Nos vídeos, Mel aparece na garupa, com roupinhas e um óculos, enquanto o menino faz manobras em sua bicicleta.\nO vídeo já conta com 19 milhões de visualizações e mais de 13 mil comentários no Instagram. Segundo a irmã, Samilly Araújo, depois que o vídeo viralizou, vizinhos e outras pessoas começaram a pedir fotos com João e a 'Mel do Grau'.\nEle é muito esperto, uma criança muito inteligente. Ele fica muito feliz em ser conhecido. Quando ele sai na rua, o povo pede foto para ele, pergunta se pode tirar foto da cachorrinha dele. A cidade tem comentado muito com ele, com a família, interage muito sobre a questão do vídeo dele que viralizou", disse a irmã.