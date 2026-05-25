Um menino de 7 anos morreu vítima de dengue, em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, de acordo com a prefeitura. Este é o primeiro óbito confirmado na cidade em 2026, que ainda tem mais seis em investigação, conforme os dados da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO).\nA administração pública da cidade informou ao POPULAR que a criança infectada pela doença não tinha comorbidades.\nA SES-GO registrou, até o momento, 110.886 casos notificados de dengue e 64.931 casos confirmados em Goiás. Ao todo, 37 óbitos foram confirmados no estado e 60 estão em investigação.\nO painel de Arboviroses, consultado na tarde desta segunda-feira (25), aponta que Goiânia soma 15 mortes confirmadas e 19 suspeitas, seguida de Inhumas, com cinco, Jataí com três, Rio Verde (três), Aparecida de Goiânia (duas), Matrinchã (duas), e Trindade, Cidade de Goiás, Quirinópolis, São Luís de Montes Belos, Águas Lindas de Goiás e Britânia com um óbito cada uma.