João Fernando Vilela do Nascimento, de 3 anos, morreu atropelado por um caminhão, em Mineiros (Arquivo Pessoal/Mel Souza e Divulgação/Polícia Militar)\nO pequeno João Fernando Vilela do Nascimento, de 3 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão enquanto brincava em um monte de terra na rua, em Mineiros, no sudoeste de Goiás. Segundo a Polícia Civil, o motorista, de 21 anos, foi preso, mas acabou sendo solto após passar por audiência de custódia.\nO POPULAR entrou em contato com a defesa do motorista na manhã deste domingo (17) para pedir uma nota de posicionamento, mas não teve retorno até a última atualização desta matéria.\nO acidente ocorreu na noite de sexta-feira (15), no Setor Solar Betel. De acordo com a Polícia Civil, o motorista teria dado marcha à ré quando atingiu a criança.\nMenina de 9 anos morre após cair e ficar presa embaixo de pedra em cachoeira de Pirenópolis, diz hospital