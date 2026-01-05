Um menino de 3 anos ficou ferido após ser atingido por uma faca durante uma briga entre os pais, no setor Vila Nova, em Morrinhos, no sul de Goiás. De acordo com a Polícia Militar, a criança estava ao lado do casal no momento da discussão e sofreu um corte superficial na altura do ombro.\nUm homem que passava pela rua presenciou a confusão, pegou o menino e o levou ao Hospital Municipal de Morrinhos, deixando os adultos no local. A criança estava com as roupas sujas de terra e apresentava um ferimento no ombro.\nA testemunha relatou que a criança estava chorando muito, com ferimento visível, e que não havia nenhuma providência sendo tomada pelos envolvidos naquele momento”, informou a Polícia Militar.\nSuspeito de matar a namorada a facadas em Goiânia tem histórico de homicídio e agressão contra outras mulheres, diz PC