Um menino de 2 anos ficou nove horas desaparecido, em Goianira, na Região Metropolitana de Goiânia, depois de ter saído de casa para ir à casa de um vizinho. De acordo com o Conselho Tutelar da cidade, que integrou a força-tarefa das buscas, a criança foi encontrada a cerca de dois quilômetros dali, em uma região de mata fechada do Residencial Nova Goianira II.\nSegundo o Corpo de Bombeiros, o menino desapareceu no final da tarde de sábado, por volta das 17h, enquanto os pais realizavam atividades domésticas.\nA conselheira tutelar de Goianira Priscila Barros, que participou das buscas, contou ao g1 que ele tinha ido à casa de um vizinho ver TV porque a família não tem o aparelho em casa. Depois disso, desapareceu. "Existe uma questão social. Na casa dele não tem nem banheiro. Eles são bem humildes mesmo", disse.