Um menino de 12 anos morreu após uma trave de futsal virar sobre ele dentro de um ginásio municipal em Ibema (PR), a 450 quilômetros de Curitiba.
Eliedson Maciel dos Santos se pendurou na trave e foi esmagado pela estrutura, que tombou. O caso aconteceu nesta quinta-feira (6) durante um treinamento esportivo dentro do Ginásio Francisco Natel de Camargo.
Ele foi socorrido com vida para o Hospital Municipal de Ibema, mas morreu pouco tempo depois. Segundo a prefeitura da cidade, um helicóptero de suporte aéreo do Samu foi acionado para transferir o adolescente, mas Eliedson morreu antes do atendimento continuar.
Prefeitura decretou luto de três dias e aulas foram canceladas até a segunda-feira. Segundo a Secretaria Estadual de Educação do Paraná, equipes de psicólogos foram enviados para conversar com pais do estudante.