Um menino de 11 anos foi eletrocutado na região central de Praia Norte, região do Bico do Papagaio. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu após a criança pisar em um fio de energia que alimentava uma bomba de água.\nO caso foi registrado nesta segunda-feira (8). Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima foi identificada como Jonas de Sousa Gomes.\nA PM informou que, após a criança levar o choque, os familiares desligaram a energia e tentaram prestar socorro, levando a vítima para uma unidade de saúde. Chegando ao local, o menino estava sem sinais vitais.\nConforme a Secretaria de Segurança Pública, o corpo da criança foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araguatins, onde passou por exame de necropsia e foi liberado aos familiares.