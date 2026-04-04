Menino de 10 anos é atacado por pit bull e precisa passar por cirurgia (Reprodução/TV Anhanguera)\nUm menino de 10 anos foi atacado por um cachorro da raça pit bull e precisou passar por uma cirurgia plástica devido aos ferimentos no rosto e pescoço. O menino levou mais de 30 pontos. Em entrevista à TV Anhanguera, o pai, Ricardo Lemes, contou que a família estava na porta de casa quando o ataque aconteceu. “Foi um pesadelo, foi muito tenso”, disse.\nO ataque aconteceu no último sábado (28), em Anápolis, na região central de Goiás. Segundo a TV Anhanguera, a família não quis registrar um boletim de ocorrência, apenas pediu mais atenção para a tutora do cachorro.\n“Foi um pesadelo, foi muito tenso, até o proprietário conseguir segurar o cachorro e minha esposa e meus filhos entraram dentro da residência. Se não fosse a mão de Deus protegendo a minha família, hoje eu não estaria aqui contando essa história dessa forma”, contou.