Duas irmãs, de 2 e 5 anos, foram resgatadas pelo Conselho Tutelar após serem encontradas sozinhas dentro de casa, no Setor Amim Camargo, em Goiânia. Segundo o órgão, as crianças estavam sem comer havia mais de 12 horas. A mãe teria saído de casa por volta das 9h de domingo (19) e não retornado. O caso chegou ao conhecimento dos conselheiros por meio de uma denúncia anônima.\nO resgate foi realizado nesta segunda-feira (20). Ao chegarem ao imóvel, os conselheiros encontraram um ambiente em condições precárias de higiene e organização, com roupas e objetos espalhados pelo chão e poucos móveis. De acordo com o Conselho Tutelar, as meninas vivem em situação de vulnerabilidade social e o pai não pagava pensão alimentícia.\nPrefeito relata ameaças antes de policial civil ser apontado como suspeito da morte de filho de vereador no TO