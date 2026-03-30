Weslenny Rosa Lima, de 9 anos (Reprodução/TV Anhanguera)\nAlém de Weslenny Rosa Lima, de 9 anos, menina que morreu após jantar com a família, em Alto Horizonte, no norte de Goiás, quatro gatos que ficavam nas redondezas da casa perderam a vida, segundo o relato do delegado Sandro Leal ao POPULAR. O irmão da menina, de 8 anos, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas está respondendo bem ao tratamento, conforme a Polícia Civil (PC). O caso é investigado como envenenamento.\nO jantar aconteceu na noite da última sexta-feira (27) e as crianças passaram mal durante a madrugada de sábado (28). À redação, o delegado disse que a mãe das crianças, Nábia Rosa Pimenta, e o namorado dela estavam também na casa quando ocorreu o episódio e são tratados como “suspeitos naturais”, pois eram os únicos adultos na casa e apenas as crianças tiveram uma reação grave.