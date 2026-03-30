Morte de menina de 9 anos é investigada, em Goiás (Reprodução/TV Anhanguera)\nA mãe de Weslenny Rosa Lima, de 9 anos, que morreu com suspeita de envenenamento após jantar com a família, em Alto Horizonte, na região norte de Goiás, contou que a filha chorou de dor e pediu para ir ao hospital (veja acima). O irmão da menina, de 8 anos, também passou mal e está internado. A Polícia Civil investiga se houve um envenenamento doloso ou culposo, quando não há intenção de matar.\nEu entrei lá no quarto, aí ela tava chorando. ‘Mãe, minha barriga tá doendo’. E ela geladinha. Eu vi que ela não tava normal. Ela falou assim: ‘Mãe, eu não tô aguentando, me leva pro hospital’”, relatou Nábia Rosa Pimenta, em entrevista exclusiva à TV Anhanguera.\nNábia contou que tinha um apego com a filha e era muito cuidadosa com ela. Na noite de sexta-feira (27), a mãe, os dois filhos e o padrasto jantaram na área de casa: arroz, feijão e carne moída. Segundo ela, a refeição foi preparada pelo companheiro.