A menina de 9 anos que morreu em uma cachoeira de Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal, ao ficar com um pé preso em uma fenda, ficou cerca de 20 minutos submersa na água, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Ela foi socorrida por transporte aéreo e internada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, mas não resistiu. A identidade não foi revelada.\nO acidente aconteceu na manhã de segunda-feira (16), na Cachoeira Usina Velha. A administração do local divulgou duas notas. Na primeira, antes da confirmação da morte, afirmou que a equipe presente no local "atuou prontamente no apoio ao resgate da criança". No mesmo informe, a empresa disse que realiza "avaliação técnica das circunstâncias do incidente, visando ao aprimoramento contínuo das medidas de segurança e prevenção".