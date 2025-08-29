Com apenas cinco anos, a pequena Aurora Pereira de Oliveira foi baleada na cabeça enquanto estava na porta de uma casa no Setor Água Fria, região norte de Palmas. Ela sobreviveu, mas ainda precisa de tratamento especializado por causa das sequelas deixadas pelo ferimento. Mesmo com as dificuldades que não a deixam ir para a escola e fazer outras atividades, a mãe diz que a menina está saudável.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Garotinha baleada em atentado busca tratamento para as sequelas\n"Graças a Deus ela é uma criança é saudável. Pelo que ela passou, ela é uma criança saudável. Ela toma medicação todos os dias, de manhã e à noite", comentou a mãe de Aurora, a autônoma Josilane Ramos de Oliveira.\nO crime aconteceu no dia 6 de janeiro deste ano e, na época, a Polícia Militar (PM) foi informada que dois homens passaram em frente à casa onde estava Aurora e abriram fogo. Investigações da Polícia Civil apontaram que o alvo dos disparos era o irmão mais velho da menina.