-HELOISA_COROINHA (1.3406252)\nA pequena Heloísa Souza Rodrigues, de 9 anos, morreu nesta terça-feira (5) em casa após buscar atendimento em um hospital e ser liberada, em Iporá, na região oeste de Goiás, segundo o relato da mãe da criança, Samara Júnior de Souza, ao POPULAR. A criança, considerada de sorriso doce e puro, era coroinha e se dedicava aos serviços litúrgicos da Paróquia São Paulo VI (veja o vídeo acima).\nO POPULAR pediu um posicionamento à Prefeitura de Iporá, mas não teve retorno.\nConforme o relato da mãe, a filha apresentava febre e tinha dois furúnculos no corpo, sendo um no braço e outro na perna, que apareceram há cinco dias. Após a menina reclamar de dores intensas na perna, ela foi levada até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, na segunda-feira (4), onde foram prescritos medicamentos.