Uma menina de 8 anos foi atacada por uma onça durante um aniversário próximo a uma cachoeira, na Chapada dos Veadeiros, nesta quinta-feira (14). Segundo informações dos bombeiros, durante o retorno de um passeio de uma família a onça-parda atingiu uma criança diretamente, possivelmente causando uma mordida na região da face. Ela foi levada ao hospital de Alto Paraíso de Goiás.\nNo grupo estavam a menina, os pais, um irmão e o funcionário da fazenda responsável pelo acompanhamento, informou a corporação. O g1 não conseguiu atualizar o estado de saúde da criança.\nO ataque aconteceu em um atrativo particular chamado Cordovil, no Santuário Volta da Serra. Em nota, a instituição informou que está acompanhando de perto o incidente, disse que o animal estava sobre uma árvore no momento em que foi avistado. A empresa informou que prestou apoio à família e afirmou seu compromisso com a segurança dos visitantes (leia nota completa abaixo).