-Vídeo onças na fazenda onde ocorreu o ataque (1.3410287)\nA menina de 8 anos que foi atacada por uma onça-parda na volta de uma trilha na Cachoeira do Cordovil, na Fazenda Volta da Serra, em Alto Paraíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, deve passar por uma cirurgia no rosto. Em nota enviada ao POPULAR nesta sexta-feira (15), a unidade informou que a criança recebeu ‘atendimento inicial no Hospital de Base, passando pela equipe de trauma, e foi encaminhada para tratamento na especialidade de cirurgia plástica do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) (veja a nota completa ao final da reportagem).\nÀ reportagem, a Fazenda Volta da Serra informou por meio de nota que, no momento do ataque, a criança retornava com a família em uma trilha de acesso à cachoeira, acompanhada por um funcionário do local, responsável pelo fechamento da área (veja a nota completa ao final da matéria).