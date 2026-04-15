O meia Gegê falou sobre diversos assuntos nesta quarta-feira (15) durante coletiva. O jogador esmeraldino criticou a arbitragem do jogo contra o Juventude, falou sobre a “semana diferente” após a primeira derrota no ano e pediu para a equipe esmeraldina fazer valer o mando de campo para se recuperar na Série B diante do Cuiabá.\nContra o Juventude, o Goiás teve dois atletas expulsos - o lateral direito Rodrigo Soares e o atacante Esli Garcia.\n“Independentemente das expulsões, o árbitro (Lucas Casagrande/PR) estava dando muitas faltas a favor do Juventude. Não quero dar desculpa sobre isso, mas ele deu mais faltas para o Juventude do que para nós. Quando o jogador passa por essa situação (expulsão), ele reflete para não acontecer mais. Vamos ajudá-los. A expulsão do Esli foi uma coisa de momento, cabeça quente. Ele sabe que aconteceu, não vai se repetir e vai nos ajudar na temporada”, comentou Gegê.