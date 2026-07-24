O médico Francisco Alves da Silva e a sua empresa Clinialves Ultrassom e Imagens LTDA são investigados por possíveis irregularidades no lançamento de atendimentos pela rede pública em duas cidades do Tocantins. Entre os indícios investigados pelo Ministério Público Estadual (MPTO) está o registro da realização de 199 ultrassonografias em um único dia.\nA investigação envolve atendimentos prestados em Centenário e Recursolândia. O MPTO também apura possível sobreposição de horários, pois registros nos relatórios do e-SUS de Recursolândia e a prestação de serviço em Centenário, batem com as escalas de plantão do médico em Pedro Afonso.\nEm nota, o médico informou que as ultrassonografias são de exames feitos em mutirões de saúde promovidos em municípios, como, por exemplo, em Barra do Ouro e Itacajá.