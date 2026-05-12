Acidente foi registrado na região sul de Palmas (Divulgação)\nO médico Daniel Vitor Pereira, apontado como proprietário da caminhonete que atropelou e matou o ciclista Benedito Souza de Freitas, de 70 anos, apresentou-se à Polícia Civil na manhã desta terça-feira (12), em Palmas. O acidente ocorreu no último sábado (9), na região sul da capital.\nEm depoimento, o médico confirmou, segundo a defesa, que estava ao volante no momento do acidente, ocorrido no último sábado (9). A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou apenas que o suspeito se apresentou à autoridade policial. Segundo o advogado, ele prestou depoimento e foi liberado em seguida.\nO advogado de defesa do médico relatou que Daniel Vitor Pereira deixou o local do acidente por estar em estado de choque e por não ter compreensão exata do que havia ocorrido.