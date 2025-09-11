O médico suspeito de agredir uma estudante de medicina de 27 anos negou qualquer situação de agressão e afirmou que o "episódio noticiado não corresponde à realidade". Ronaldo Messias, de 52 anos, que é professor da estudante, disse por meio da defesa que a situação "foi uma demonstração prática de procedimento médico".\nO caso foi registrado em Gurupi, no sul do estado, e a agressão teria ocorrido dentro do Hospital Regional da cidade, após a estudante dar uma resposta errada ao professor. O médico e a estudante foram levados à Central de Atendimento da Polícia Civil na terça-feira (9), onde foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência por lesão corporal.\nConforme manifestação da defesa, o médico afirmou que jamais agrediu ou tratou mal qualquer pessoa. Disse que, em todos os anos de atuação na medicina, sempre manteve conduta ética. Explicou ainda que, no momento em que estava com a estudante, realizou a demonstração do procedimento de forma técnica, sem uso de força ou intenção de ofender. Acrescentou que houve apenas um "leve toque com a mão no rosto da aluna".