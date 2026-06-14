Natural de Itaberaí, na região noroeste de Goiás, o médico e modelo Fleniker Gomes, de 34 anos, conquistou o título de “Mister Eco International Latino” durante evento realizado em Baguio, nas Filipinas. Um vídeo registrou o momento da vitória.\nAo lado de representantes de 21 países, ele descreveu o momento como emocionante. O concurso internacional tem como foco a beleza masculina, a sustentabilidade e o ecoturismo\nNo ranking geral do Mister Eco International, Fleniker, único representante do Brasil na disputa, ficou entre os 11 melhores colocados. Ele também recebeu o título de “Mister Eco Earth”. O egípcio Yosef Ali foi coroado o primeiro Mister Eco International da história. O evento ocorreu na quinta-feira (11).\nSeu Jorge será atração nacional no 20ª Festival Gastronômico de Taquaruçu\nEm entrevista ao g1, Fleniker contou que esta foi sua primeira participação em um concurso de beleza. “Estou muito feliz de levar o título para o Brasil”, afirmou.