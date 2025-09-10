Uma estudante de medicina de 27 anos denunciou ter sido agredida com um tapa no rosto por um médico de 52 anos, que também é seu professor. O caso aconteceu dentro do Hospital Regional de Gurupi, no sul do Tocantins. A vítima contou para a Polícia Militar (PM) que a agressão aconteceu após ela responder equivocadamente a uma pergunta feita pelo médico.\nUma testemunha, também estudante, confirmou a versão da vítima. Conforme o relatório da PM, o suspeito disse aos policiais que teria apenas “brincado” com a residente e negou ter usado força.\nO médico e a estudante foram levados à Central de Atendimento da Polícia Civil na terça-feira (9), onde foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência por lesão corporal.\nA defesa do médico afirmou que ele jamais agrediu ou tratou mal qualquer pessoa. Disse que, em todos os anos de atuação na medicina, sempre manteve conduta ética. Acrescentou que houve apenas um "leve toque com a mão no rosto da aluna".