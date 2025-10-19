Uma confusão causada por um acidente de trânsito levou à prisão um médico e a namorada. O caso aconteceu em Araguaína, no norte do estado, e eles foram autuados por embriaguez ao volante, lesão corporal e desacato, segundo a Polícia Militar.\nDe acordo com a PM, por volta das 21h de sábado (18), a equipe foi chamada para uma ocorrência na Rua Alfredo Nasser, no setor Cimba. No local, um jovem de 23 anos contou que o carro da tia havia sido atingido por uma caminhonete, mas que o condutor havia fugido.\nO jovem foi atrás da caminhonete e, quando conseguiu alcançar, conforme o relato à PM, um homem de 43, que seria o médico, e a namorada, de 23 anos, estavam com sinais de embriaguez. Quando a mãe da jovem chegou ao local, a namorada do médico teria começado a agredir com socos e uma mordida.\nAcidente entre carros deixa um morto e três feridos na TO-342