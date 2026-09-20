O Ministério Público de Goiás (MPGO) denunciou um médico por homicídio culposo após a morte de um jovem de 24 anos que sofria de asma, em Caldas Novas, no sul do estado. Na ação penal, o órgão requer a condenação do profissional e solicita indenização mínima de R$ 200 mil por danos morais em favor da família da vítima.\nA reportagem não localizou a defesa do médico. O caso aconteceu em fevereiro de 2025. O jovem Francisco Guilherme da Costa Silva começou a apresentar sintomas respiratórios característicos de crise asmática e, diante do quadro, sua mãe o acompanhou até a UPA de Caldas Novas.\nO jovem foi atendido pelo médico que cumpria seu primeiro plantão na unidade. Segundo o MP, a causa da morte decorreu da conduta imperita e precipitada do profissional, que realizou uma intubação orotraqueal inadequada e deixou o tubo fora da traqueia. Apesar das manobras de reanimação, o paciente não resistiu e veio a falecer.