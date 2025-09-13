O médico Ronaldo Messias, suspeito de dar um tapa no rosto de uma estudante de medicina de Gurupi, no sul do estado, está afastado das atividades acadêmicas. A informação foi confirmada pela Universidade de Gurupi (UnirG). A instituição afirmou, em nota, que a medida seguirá até a conclusão das investigações sobre a denúncia.\nO caso foi registrado dentro do Hospital Regional de Gurupi (HRG), onde a estudante faz o internato - etapa necessária dentro do curso de medicina. A agressão teria acontecido após a jovem de 27 anos responder equivocadamente a uma pergunta feita pelo médico, segundo a Polícia Militar. Um boletim de ocorrência foi registrado no dia 9 de setembro.\nVeja vídeo no Bom Dia Tocantins: Secretaria de Saúde investiga denúncia de agressão de médico contra estudante em Gurupi\nA defesa do médico informou que o afastamento é de 15 dias até apurar os fatos. "O nosso entendimento foi a atitude correta da instituição e logo sua inocência será provada", informou o advogado Rayfran Vieira.