O médico Paulo Rodrigues do Amaral, de 64 anos, condenado a 28 anos de prisão em regime fechado por abusar sexualmente de pacientes durante exames ginecológicos, em Palmas, foi oficialmente exonerado do cargo público. A demissão foi confirmada 25 meses após a condenação.\nVeja vídeo no JA 2ª Edição: TV Anhanguera ouve com exclusividade vítimas de ginecologista preso no Tocantins\nA portaria com a aplicação da penalidade foi publicada nesta quinta-feira (16) no Diário Oficial do Estado (DOE), após a conclusão de um Processo Administrativo Disciplinar (PAD).\nEm nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) informou que o processo administrativo respeitou o direito ao contraditório e à ampla defesa. A pasta também manifestou solidariedade às vítimas e afirmou que não compactua com condutas ilegais (veja a nota abaixo).