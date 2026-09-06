Uma médica de 37 anos foi morta a facadas na noite deste sábado (5) no apartamento em que morava em Maringá, no norte do Paraná. O companheiro dela foi preso em flagrante sob suspeita do crime.\nSegundo a polícia, Gassi Paola de Souza Mazia foi esfaqueada por João Vitor Domingues Romeiro, 25, durante uma discussão. A corporação afirma ainda que o casal tinha um relacionamento "conturbado" e havia reatado recentemente.\nA médica morreu no local. Romeiro foi preso em flagrante pela Polícia Militar horas depois, na casa de sua mãe, em Mandaguari (cerca de 30 km de Maringá). Ele foi levado a um hospital, pois apresentava ferimentos que, segundo a polícia, podem ter sido causados por faca, e está sob escolta policial.\nA Polícia Civil não informou se o suspeito já tem advogado de defesa. A reportagem busca a defesa dele.