A Justiça decidiu levar a júri popular o mecânico Lucas Rodrigues Monteiro pela morte de um homem e um bebê de dois meses, durante acidente de trânsito registrado na BR-153 em Araguaína, no norte do Tocantins. Ele também teve a prisão preventiva mantida pelo judiciário. A defesa do réu ainda pode recorrer da decisão.\nO acidente aconteceu na manhã de 14 de dezembro de 2025. Lucas Rodrigues Monteiro conduzia o carro que colidiu com a motocicleta em que estavam Caio Pinheiro Rocha, de 22 anos, a esposa e o bebê Pietro Gael Pinheiro Magalhães, de apenas dois meses. Apenas a mulher sobreviveu.\nA defesa de Lucas Rodrigues informou que ainda não foi intimada oficialmente da decisão de pronúncia, mas vai recorrer ao Tribunal de Justiça. A defesa afirmou que acredita na inocência de Lucas Rodrigues e sustenta que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima.