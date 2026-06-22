O mecânico e caminhoneiro Amadeus José da Silva, de 61 anos, que estava desaparecido desde a última quinta-feira (18), foi encontrado morto, segundo informou a família neste sábado (20). O corpo foi localizado dentro de uma carreta que estava em um posto de combustíveis às margens da BR-153, em Goiânia.\nAo g1, o filho dele, Amadeus José da Silva Júnior Mendanha, informou que os próprios irmãos encontraram o corpo já em estado de decomposição.\nEle foi encontrado dentro de uma carreta que estava em um posto de gasolina na BR-153. Meus irmãos encontraram o corpo , relatou.\nSegundo a família, há a suspeita de que o mecânico tenha sofrido uma descarga elétrica. No entanto, a causa da morte ainda não foi confirmada oficialmente.\nParafuso exposto em academia ao ar livre perfura pé de criança e mobiliza resgate em Palmas