O mecânico Robison Virissimo de Souza, de 43 anos, foi condenado a 12 anos de prisão por assassinar o namorado da ex-companheira com golpes de canivete. Conforme a decisão, o crime aconteceu após uma briga por causa da conta de energia, em Palmas. Ele ainda pode recorrer da sentença.\nAlém da condenação em regime inicialmente fechado, o juiz da 1ª Vara Criminal de Palmas também determinou que o condenado pague indenização de R$ 100 mil para a família de Bruno Reis Conceição, vítima do homicídio, por danos morais.\nO JTO entrou em contato com a defesa de Robison Virissimo, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.\nO crime aconteceu no dia 17 de fevereiro de 2023. Conforme o processo, após o fim do casamento, o mecânico continuou a morar na casa da ex-mulher e deixou acumular dívidas com a concessionária de energia.