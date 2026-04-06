O mecânico Adenir Rodrigues da Conceição, que passou 20 dias desaparecido em uma área de mata no Tocantins, recebeu alta hospitalar e continua o tratamento em casa. O caso mobilizou equipes de busca e chamou atenção pela resistência do homem durante o período em que permaneceu isolado.\nEle desapareceu em uma região de mata e passou quase três semanas sem contato com familiares. As buscas envolveram forças de segurança e moradores da região, que atuaram em uma força-tarefa até a localização do mecânico.\nO resgate ocorreu após dias de procura. Ele apresentava sinais de desidratação, fraqueza e desgaste físico, o que exigiu atendimento médico imediato e internação.\nVeja como foi o reencontro de mecânico com a família após 20 dias na mata: 'Um milagre encontrá-lo', diz irmã\nMecânico agrícola que estava desaparecido em área de mata é encontrado com vida