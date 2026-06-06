O Ministério da Educação(MEC) do governo Lula (PT) prorrogou as inscrições do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2026. O prazo se encerraria nesta sexta (5), mas os candidatos ganharam mais uma semana e agora terão até a próxima sexta (12) para se inscrever.\nO Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior público no país. O exame será aplicado em dois domingos consecutivos, 8 e 15 de novembro, em todo o país.\nNo ano passado, o Enem teve 4,8 milhões de inscrições confirmadas. Até o início da tarde desta sexta, já havia mais de 3 milhões de inscrições confirmadas, segundo informações obtidas pela reportagem.\nPrazo para solicitar isenção da taxa do Enem 2026 termina nesta quinta (30); saiba como fazer\nImposto de Renda 2026: erros simples podem levar contribuintes à malha fina; veja os mais comuns