O Ministério da Educação (MEC) publicou nesta terça-feira (23) o edital de inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2026. O programa do governo federal que seleciona candidatos para vagas em universidades públicas usando a nota do Enem tem uma mudança no critério e vai aceitar, a partir do próximo ano, o melhor resultado das três últimas edições do exame.\nA edição de 2026 terá 274,8 mil vagas ofertadas em 7.388 cursos de 136 universidades de todo o País. De acordo com o MEC, será a edição com o maior número de instituições participantes desde a criação do programa. Atualmente, o sistema utiliza apenas a nota mais recente do Enem, mas, com a mudança, o sistema escolherá o melhor resultado do estudante em uma das três últimas edições do exame imediatamente anteriores ao Sisu – no caso, 2023, 2024 e 2025.