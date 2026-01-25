Emerson Teixeira Muniz, conhecido como MC Tuto, 25, foi preso na madrugada deste sábado (24) após atropelar um pedestre com um Porsche durante a gravação de um videoclipe, em Barueri, na Grande São Paulo.\nO delegado Leonardo Rocha Vieira decretou prisão em flagrante, que foi convertida para preventiva (sem prazo) durante a audiência de custódia, de acordo com o Tribunal de Justiça.\nA vítima está internada em estado grave com diversas fraturas.\nA defesa do cantor, por meio de nota nas redes sociais, afirmou que tomará as medidas processuais cabíveis. O advogado José Estevam Macedo Lima afirmou que o artista lamenta o acidente e se solidariza com a vítima e seus familiares.\nO atropelamento ocorreu por volta de 1h, segundo o boletim de ocorrência, na avenida Guilherme Perereca Guglielmo, no centro de Barueri, em frente ao ginásio José Correa.