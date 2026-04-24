O tratamento capilar está em alta entre os homens. Antes vistos como menos vaidosos, muitos passaram a incluir procedimentos estéticos na rotina de cuidados com a imagem, especialmente artistas com grande exposição, como cantores sertanejos.\nEntre os nomes estão os goianos Zezé Di Camargo, Matheus, da dupla com Kauan, Thiago Brava e Guilherme, da dupla com Santiago, que também aderiu ao tratamento para correção de falhas capilares.\nPara o especialista em transplante capilar Cleber Stuque, o avanço de técnicas menos invasivas e com resultados naturais tem impulsionado a procura. Segundo ele, cada caso exige planejamento individualizado, principalmente para figuras públicas.\nO grande desafio é equilibrar o resultado estético com identidade. No caso de artistas, não se trata apenas de recuperar cabelo, mas de manter a imagem que o público reconhece”, explicou o especialista.