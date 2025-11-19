-Inovação para identificar suspeitos (1.3339133)\nUm caso de estupro ocorrido em março de 2015, em Palmas, chegou ao desfecho após uma análise de DNA identificar o autor do crime. A investigação se encerrou quando o Banco de Perfis Genéticos apontou a coincidência entre o vestígio coletado na época e o perfil do suspeito.\nA Polícia Civil divulgou apenas as iniciais do preso M. F. N., por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa dele, que atualmente cumpre pena por um crime contra o patrimônio na Unidade Prisional de Cariri, no leste do estado.\nNa época do crime, a vítima relatou que acabou surpreendida dentro de casa depois que o autor forçou uma janela para invadir o imóvel. O homem anunciou um assalto, restringiu a movimentação da moradora e, após revirar a residência, a estuprou antes de fugir levando objetos pessoais.