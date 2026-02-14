O secretário de Governo de Itumbiara, Thales Machado, 40, atirou contra os dois filhos na madrugada de quinta-feira (12) e cometeu suicídio em seguida, apontam as investigações do caso. O mais velho, de 12 anos, morreu e o mais novo, de oito anos, foi internado em estado gravíssimo e também não resistiu.\nNesta semana, a Justiça de Mato Grosso aceitou denúncia contra um homem acusado de matar o filho de dois anos. Ele teria asfixiado a criança para se vingar da ex-esposa, que viu com um amigo. Em 2024, um homem foi preso por colocar chumbinho no mingau do filho de 4 anos para "causar dor à mãe".\nO filicídio, o assassinato de um ou mais filhos pelas mãos de um dos pais, não é um crime independente no Código Penal de 1940. Matar um descendente ou ascendente (ou seja, filhos ou pais) acarreta um agravante na pena de homicídio. No entanto, a categoria "filicídio" é utilizada em estudos para diferenciá-lo de outros tipos de homicídio e compreender as motivações desse crime brutal.