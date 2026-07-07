A Marinha do Brasil instaurou um Inquérito Administrativo sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) para apurar as circunstâncias, as causas e as possíveis responsabilidades pela batida entre duas embarcações no Rio Tocantins, em Peixe, no sul do estado. O acidente aconteceu na noite de sábado (4) e provocou a morte de Cláudio dos Santos Souza, de 40 anos.\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), uma das canoas a motor transportava quatro pessoas e seguia próxima à margem do rio quando bateu em outra embarcação que fazia o transporte de materiais. As duas trafegavam em sentidos opostos no momento do acidente.\nPM mata homem durante abordagem e afirma ter agido em legítima defesa\nHomem é encontrado morto ao lado de motocicleta após ser baleado em Guaraí\nCorpo de cadeirante é encontrado carbonizado após incêndio em casa, dizem bombeiros