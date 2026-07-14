Uma mulher conseguiu na Justiça que o marido se afaste da casa onde o casal morava, de Jataí, no sudoeste goiano, após perder praticamente todo o patrimônio da família por causa do vício em apostas online, conhecidas como bets, segundo a decisão judicial. O homem teria vendido bens sem a autorização da esposa para pagar dívidas.\nA tutela de urgência foi concedida pela Vara de Família e Sucessões da Comarca de Jataí. De acordo com a ação, a mulher pediu o divórcio e afirmou que o marido passou a gastar dinheiro de forma compulsiva com apostas esportivas e jogos de azar pela internet, como o "tigrinho". Ela alega que o comportamento do companheiro comprometeu as finanças da família e provocou uma série de prejuízos.\nSegundo o processo, o homem chegou a vender, sem a autorização da esposa, um carro que era dela para pagar dívidas contraídas com agiotas. A mulher também afirma que precisou assumir sozinha as despesas da casa e os custos da construção do imóvel onde o casal vivia.