O homem suspeito de colocar fogo no corpo da esposa, Emilli Vitória Guimarães, de 23 anos, em Aparecida de Goiânia, disse à família da vítima que ela havia sofrido um acidente, segundo as investigações. O crime foi presenciado pela filha do casal, de 3 anos, que contou à esposa do avô ter visto o pai atear fogo na mãe dela.\nO caso aconteceu no dia 28 de janeiro, e uma medida protetiva de urgência contra Raffael Castro da Silva foi solicitada pela mãe da vítima, Pauliana Alves Guimarães. O g1 não conseguiu localizar a defesa do suspeito.\nÀ Polícia Civil, Pauliana contou que só ficou sabendo do crime na sexta-feira (30), por uma cunhada da filha. Quando ela se encontrou com o suspeito no hospital, a mãe disse à polícia que questionou Raffael sobre o que tinha acontecido, e ele afirmou que teria passado álcool na pia e o produto explodiu no corpo de Emilli enquanto faziam o jantar.