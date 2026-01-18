Cristiana Lopes da Silva, de 44 anos, foi morta a tiros pelo marido, na madrugada deste sábado (17), em uma casa no Bairro Novo Horizonte, em Itumbiara, na região sul do estado. O suspeito após disparar contra a mulher se matou.\nDe acordo com investigações preliminares da Polícia Civil (PC), o homem matou a esposa com uma arma de fogo porque teria descoberto uma suposta traição por parte dela. Segundo o delegado Felipe Sala, ele atirou nela e em seguida tirou a própria vida. Informações preliminares indicam que o filho de dez anos estava em casa e viu a cena.\nAo POPULAR, o delegado disse que o casal é de Goiatuba e só estavam em Itumbiara para passar o final de semana.\nSegundo o Corpo de Bombeiro, ao chegarem no local, a equipe se deparou com as duas vítimas no chão, que já estavam sendo avaliadas pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).