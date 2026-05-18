-ÁUDIO ENVIADO PARA FILHA (1.3411549)\nUm homem, de 55 anos, esfaqueou a mulher e enviou mensagem para a filha confessando o crime. No áudio obtido pela TV Anhanguera, o homem diz: ‘Sua mãe tá morta, sinto muito’ (ouça o áudio acima). Segundo a Polícia Militar de Goiás, a tentativa de feminicídio aconteceu no Bairro Primavera, em Catalão, região sudeste do estado.\nApesar do suspeito afirmar que a vítima havia morrido, segundo a TV Anhanguera, ela foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo). Em nota enviada ao POPULAR, o Hugo informou que “fornece informações de atendimentos médicos apenas aos pacientes e seus familiares ou responsáveis legais” (leia a nota na íntegra ao final do texto).\nO suspeito foi identificado pela polícia como Adão Pereira da Silva, de 55 anos. Em nota, a defesa do suspeito, por meio da Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), informou que não comentará o caso (leia nota na íntegra ao final do texto).